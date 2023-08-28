СБУ возбудила дело против директора ФСИН России

В сообщении ведомства говорится, что дело было возбуждено по статье «Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти».

В частности, украинские правоохранители обвиняют Гостева в организации работы исправительных учреждений на территории новых регионов России, а также контроль над ними.

Ранее суд в ДНР заочно приговорил к пожизненному лишению свободы за обстрел Киевского района Донецка командира 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Дмитрия Храпача, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

