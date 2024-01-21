На Украине захотели отказа России от ядерного оружия
Россия должна отказаться от ядерного оружия, сообщил изданию Der Tagesspiegel заместитель главы Министерства обороны Украины генерал Иван Гаврилюк.
По его словам, любой конфликт заканчивается за столом переговоров, «так будет и здесь». Как считает замминистра, будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Киев, а с другой — Москвой. Данный документ должен включать отказ РФ от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира.
Ранее стало известно, что Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru