На Украине захотели отказа России от ядерного оружия

По его словам, любой конфликт заканчивается за столом переговоров, «так будет и здесь». Как считает замминистра, будут подписаны соглашения — с одной стороны коалицией государств, поддерживающих Киев, а с другой — Москвой. Данный документ должен включать отказ РФ от ядерного оружия, поскольку оно представляет угрозу для всего мира.

Ранее стало известно, что Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

