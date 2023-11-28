Россия уведомила Японию о выходе из соглашения по сокращению ядерного оружия
Россия уведомила Японию о выходе из соглашения в области сокращения ядерного оружия, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении речь идёт о документе, предусматривающем совместные действия стран в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия, а также о создании Комитета по сотрудничеству в этих целях, который был подписан российским и японским правительствами в октябре 1993 года.
«Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года», - уточнили в российском дипведомстве.
В заявлении МИД РФ указано, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, в связи с чем «продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы» национальной безопасности России, является невозможным.
Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru