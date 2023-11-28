Россия уведомила Японию о выходе из соглашения по сокращению ядерного оружия

В сообщении речь идёт о документе, предусматривающем совместные действия стран в целях содействия в области ликвидации подлежащего сокращению в РФ ядерного оружия, а также о создании Комитета по сотрудничеству в этих целях, который был подписан российским и японским правительствами в октябре 1993 года.

«Соглашение прекратит свое действие по истечении шести месяцев с даты уведомления, то есть 21 мая 2024 года», - уточнили в российском дипведомстве.

В заявлении МИД РФ указано, что правительство премьер-министра Фумио Кисиды проводит откровенно антироссийскую политику, в связи с чем «продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы» национальной безопасности России, является невозможным.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия превзошла страны-конкуренты в области ядерного вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

