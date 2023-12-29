На Украине захотели конфисковать два российских пассажирских самолета Ан-148
Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) иск о конфискации в доход страны двух российских самолетов Ан-148-100Е. Об этом говорится в сообщении ведомства в соцсетях.
В украинском минюсте подчеркнули, что обратились в суд с заявлением «о применении санкции в виде взыскания активов» с российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко», пишет Ura.ru.
«Предметом взыскания в доход государства являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е», — указано в сообщении.
Ранее стало известно, что ВАКС конфисковал находящиеся на Украине активы российского «Авиационного комплекса имени Ильюшина», напоминает телеканал «360».
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