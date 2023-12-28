СМИ: F-16 могут находиться на Украине
Украина, возможно, получила от Запада первые истребители F-16, сообщает Newsweek со ссылкой на источник в США.
Издание напомнило о словах премьера Нидерландов Марка Рютте, который заявил, что 22 декабря проинформировал украинского лидера Владимира Зеленского о решении начать подготовку первой партии из 18 самолетов F-16 для передачи Киеву.
При этом бывший спецпомощник главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Дэн Райс выразил надежду, что страны Запада научились не анонсировать поставки вооружения Киеву, как это делалось ранее.
Ранее Зеленский заявил, что каждый летчик России должен сделать для себя четкий выбор, участвовать ли дальше в конфликте или нет, так как украинская система противовоздушной обороны будет становиться только сильнее, «когда мы получим дополнительные системы, о которых уже договорено, и F-16», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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