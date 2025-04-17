Российские спортсмены примут участие в Универсиаде в ФРГ в нейтральном статусе
Спортсмены из России смогут принять участие в Универсиаде в Германии в нейтральном статусе. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.
По словам главы ведомства Михаила Дегтярёва, решение, принятое Международной федерацией студенческого спорта (FISU), сигнализирует о возвращении российских студентов-спортсменов на глобальную арену.
«Сегодня отличный день для всей спортивной студенческой семьи России», - подчеркнул он.
В FISU указали, что российские студенты-спортсмены, которые получат нейтральный статус, смогут участвовать лишь в соревнованиях «по тем видам спорта, где это возможно».
Ранее получившие нейтральный статус российские гимнасты отказались от участия в ближайших спортивных турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG), сообщает RT.
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