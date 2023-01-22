На Украине задержан замминистра Лозинский

В министерстве инфраструктуры Украины подтвердили задержание заместителя министра Василия Лозинского, сообщает РИА Новости.

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Его подозревают в хищении бюджетных средств. Детективы национального антикоррупционного бюро Украины задержали замминистра инфраструктуры, общин и территорий страны Василия Лозинского при получении взятки в размере 400 тысяч долларов.

Он Лозинский будет уволен с должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов предоставил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков.

Ранее украинский и российский политолог, экс-дипломат Ростислав Ищенко в беседе с НСН заявил, что уход советника офиса президента Украины Алексея Арестовича с должности не связан с проблемами в отношениях с Зеленским.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ВзяткаЗадержаниеУкраина
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