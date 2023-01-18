На Украине назначили врио главы МВД страны
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил, что украинское правительство назначило главу Национальной полиции Игоря Клименко на пост заместителя главы МВД.
По его словам, на также на силовика было возложено исполнение обязанностей главы ведомства.
«После обсуждения с Парламентом будет представление нового руководителя министерства», - добавил Шмыгаль.
Ранее в Броварах в Киевской области потерпел крушение вертолёт украинской госслужбы по ЧС. Погибли 17 человек, в том числе девять, находившихся на борту воздушного судна. В списке погибших - глава МВД Украины Денис Монастырский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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