На Украине назначили врио главы МВД страны

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале заявил, что украинское правительство назначило главу Национальной полиции Игоря Клименко на пост заместителя главы МВД.

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По его словам, на также на силовика было возложено исполнение обязанностей главы ведомства.

«После обсуждения с Парламентом будет представление нового руководителя министерства», - добавил Шмыгаль.

Ранее в Броварах в Киевской области потерпел крушение вертолёт украинской госслужбы по ЧС. Погибли 17 человек, в том числе девять, находившихся на борту воздушного судна. В списке погибших - глава МВД Украины Денис Монастырский, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МВД Украины
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМВД УкраиныУкраина
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