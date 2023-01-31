На Украине задержали депутата, подозреваемого в сотрудничестве с Россией
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», подозреваемого в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал спецслужбы.
Как утверждает СБУ, задержанный — парламентарий Северского городского совета — является «агентом главного управления генерального штаба ВС РФ». Подозреваемого выявили во время «контрдиверсионных мероприятий» на линии соприкосновения в Донбассе.
По данным СБУ, депутат якобы передавал данные о дислокации ВСУ и расположении объектов критической инфраструктуры.
Между тем российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, которые причастны к организации терактов в Херсонской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru