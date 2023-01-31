На Украине задержали депутата, подозреваемого в сотрудничестве с Россией

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», подозреваемого в сотрудничестве с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал спецслужбы.

СМИ: СБУ убила участника переговоров с Россией, заподозрив его в шпионаже

Как утверждает СБУ, задержанный — парламентарий Северского городского совета — является «агентом главного управления генерального штаба ВС РФ». Подозреваемого выявили во время «контрдиверсионных мероприятий» на линии соприкосновения в Донбассе.

По данным СБУ, депутат якобы передавал данные о дислокации ВСУ и расположении объектов критической инфраструктуры.

Между тем российские силовики пресекли канал финансирования сотрудников СБУ, которые причастны к организации терактов в Херсонской области, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЗадержаниеДепутатыСБУУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры