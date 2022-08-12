На Украине «высокопоставленного военного» заподозрили в раскрытии планов ВСУ во время интервью

Служба безопасности Украины начала расследование дела об утечке секретной информации со стороны высокопоставленного военного, который якобы раскрыл планы армии во время интервью. Об этом сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.

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«Информация <…> по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения ВСУ, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий», — написала замминистра в соцсетях.

Как отметила Маляр, подобная утечка срывает планы украинских войск, так как противник «корректирует свои действия и использует эту информацию против нас».

Имя и должность раскрывшего «секретные данные» не уточняются, пишет Газета.ру.

Украинское Минобороны и СБУ работают над противодействием утечки военной информации через публичные каналы, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеСБУВСУМинобороныУкраина
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