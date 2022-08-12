На Украине «высокопоставленного военного» заподозрили в раскрытии планов ВСУ во время интервью

«Информация <…> по отдельным показателям раскрывает сведения о содержании стратегических (оперативных) планов применения ВСУ, вопросов подготовки, организации ведения боевых действий», — написала замминистра в соцсетях.

Как отметила Маляр, подобная утечка срывает планы украинских войск, так как противник «корректирует свои действия и использует эту информацию против нас».

Имя и должность раскрывшего «секретные данные» не уточняются, пишет Газета.ру.

Украинское Минобороны и СБУ работают над противодействием утечки военной информации через публичные каналы, отмечает телеканал «360».

