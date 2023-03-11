На Украине ввели санкции против «Спортлото» и ряда российских букмекерских контор

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении ограничений против 287 юридических лиц, в том числе нескольких букмекерских контор из России. Указ опубликован на сайте офиса Зеленского.

Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина и российских спортсменов

В частности, санкции Киева касаются компаний «Спортбет», «Бетсити», «Матчбет», «Букмекерская контора "Пари"», «БК "Олимп"», «Марафон», а также оператора лотерей «Спортлото». Кроме того, на Украине ввели ограничения против букмекерской конторы «Париматч», зарегистрированной на Кипре.

Также в Киеве внесли в санкционный список 120 человек, в том числе бизнесменов из России, Кипра, Польши, Армении, Великобритании, Турции и Нидерландов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БукмекерыСанкции Против РоссииВладимир ЗеленскийУкраина
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