Зеленский ввел санкции против компаний Пригожина и российских спортсменов
Глава Украины Владимир Зеленский ввел санкции против компаний российского предпринимателя Евгения Пригожина и структур, которые связывают с ним, сообщает ТАСС.
Ограничения введены сроком на десять лет. Также под санкции попали Российский Красный Крест и «Народный фронт "За Россию"».
Среди спортсменов ограничения затронули двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву, руководителя Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, пловца Александра Попова.
Санкции предусматривают блокирование активов организаций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств перед ними, а также запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности.
Ранее лидер бывшей советской республики внёс в Верховную Раду проект постановления, которым предлагается утвердить решения Совета безопасности страны о вводе санкций против всех находящихся в России банков.
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