Лантратова: Украина отказывается забирать своих же граждан
Москва за последний месяц предлагала Киеву на обмен. Как пишет RT, об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По её словам, в указанные списки были включены как военнослужащие, так и осуждённые в России по различным статьям.
«Но Украина отказывается забирать своих же граждан», — написала она своём канале в мессенджере «Макс».
Она также добавила, что Москва согласовала список из 224 украинских граждан и готова обменять их «хоть завтра утром».
Ранее Лантратова заявила, что более 1700 российских военнослужащих были найдены в украинском плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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