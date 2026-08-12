Лантратова: Украина отказывается забирать своих же граждан

По её словам, в указанные списки были включены как военнослужащие, так и осуждённые в России по различным статьям.

«Но Украина отказывается забирать своих же граждан», — написала она своём канале в мессенджере «Макс».

Она также добавила, что Москва согласовала список из 224 украинских граждан и готова обменять их «хоть завтра утром».

Ранее Лантратова заявила, что более 1700 российских военнослужащих были найдены в украинском плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

