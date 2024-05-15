На Украине ввели экстренные отключения электроэнергии из-за дефицита

По информации оператора системы передачи, 14 мая украинцы были лишены света с 21:00 до 24:00. «Укрэнерго» отмечает, что это связано со значительным дефицитом электроэнергии в системе «в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания».

Экстренные отключения запланированы также на 15 мая. Украинцы лишатся электроэнергии на весь день.

Ранее глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

