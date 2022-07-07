Джонсон пообещал не принимать значимых решений до отставки

По данным источников, Джонсон отметил это во время встречи с новым кабинетом министров. Отмечается, что он не намерен принимать решения по налоговым ставкам, чтобы у преемника была полная свобода действий.

Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии 7 июля. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.



