Джонсон пообещал не принимать значимых решений до отставки

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не принимать значимых решений до своей отставки. Об это сообщает Sky News, сселясь на источники.

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По данным источников, Джонсон отметил это во время встречи с новым кабинетом министров. Отмечается, что он не намерен принимать решения по налоговым ставкам, чтобы у преемника была полная свобода действий.

Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии 7 июля. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
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