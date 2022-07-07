Джонсон пообещал не принимать значимых решений до отставки
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал не принимать значимых решений до своей отставки. Об это сообщает Sky News, сселясь на источники.
По данным источников, Джонсон отметил это во время встречи с новым кабинетом министров. Отмечается, что он не намерен принимать решения по налоговым ставкам, чтобы у преемника была полная свобода действий.
Джонсон объявил о решении покинуть пост главы британского кабмина и лидера Консервативной партии 7 июля. Ранее в Британии менее чем за сутки ушли в отставку 36 сотрудников правительства.
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