Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание

Батальон входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад».

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание … Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — поделился «Кирик».

По его словам, настроение среди военных боевое, однако впервые ехать на линию боевого соприкосновения «немного страшно».

«Но я думаю, все будет нормально … Будем очищать Донбасс», — отметил боец.

Батальон имени Богдана Хмельницкого был создан из бывших солдат ВСУ, заявивших о желании выступать на российской стороне, напоминает телеканал «360». Формирование поступило на службу в конце октября, в ноябре бойцы принесли присягу России, пишет Ura.ru.

