Первая группа батальона из бывших пленных ВСУ отправилась на боевое задание

Первая группа состоящего из бывших украинских пленных российского батальона имени Богдана Хмельницкого выехала на боевое задание. Об этом заявил боец Виктор Киричанский с позывным «Кирик» в беседе с РИА Новости.

Первый батальон из экс-бойцов ВСУ поступил на службу в армию России

Батальон входит в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад».

«Первая группа сегодня уже выехала на боевое задание … Мы выезжаем следом, встретимся на фронте с ними», — поделился «Кирик».

По его словам, настроение среди военных боевое, однако впервые ехать на линию боевого соприкосновения «немного страшно».

«Но я думаю, все будет нормально … Будем очищать Донбасс», — отметил боец.

Батальон имени Богдана Хмельницкого был создан из бывших солдат ВСУ, заявивших о желании выступать на российской стороне, напоминает телеканал «360». Формирование поступило на службу в конце октября, в ноябре бойцы принесли присягу России, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеВоеннослужащиеВооруженные Силы РФ

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