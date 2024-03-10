На Украине внесут на рассмотрение депутатов проект о мобилизации осужденных
Проект закона о мобилизации осужденных может быть внесен в Верховную Раду на следующий неделе, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на министра юстиции Украины Дениса Малюська.
Как ожидается, документ примут до конца весны. Законопроект до сих пор не был внесен на рассмотрение депутатов, поскольку нужно было согласовать позиции правительства и Вооруженных сил. Украинское командование не хочет принимать в ряды ВСУ тех, кого осудили за нарушение дисциплины или уклонение от призыва, а также за преступления против государственности.
Ранее в Раде заявили, что к закону о мобилизации подали больше четырех тысяч правок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru