На Украине внесут на рассмотрение депутатов проект о мобилизации осужденных

Как ожидается, документ примут до конца весны. Законопроект до сих пор не был внесен на рассмотрение депутатов, поскольку нужно было согласовать позиции правительства и Вооруженных сил. Украинское командование не хочет принимать в ряды ВСУ тех, кого осудили за нарушение дисциплины или уклонение от призыва, а также за преступления против государственности.

Ранее в Раде заявили, что к закону о мобилизации подали больше четырех тысяч правок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

