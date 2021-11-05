На Украине Виктора Януковича обвиняют в создании ОПГ
Следователь Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщил о предъявлении нового обвинения бывшему президенту страны Виктору Януковичу – в создании организованной преступной группы (ОПГ). Решение принято по согласованию с прокурором офиса генерального прокурора. Об этом сообщает пресс-служба офиса генпрокурора в пятницу, 5 ноября.
«Сообщение о подозрении [предъявление обвинения] направлено по последним известным местам жительства экс-президента [Виктора Януковича]. Также с целью надлежащего обеспечения подозреваемому права на защиту копии письменного сообщения о подозрении вручены его защитникам», - цитирует сообщение ТАСС.
Следователи считают, что в ОПГ вошли экс-чиновники МВД, СБУ и ВСУ. Их обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких уголовных преступлений во время массовых акций протеста в Киеве с 18 по 20 февраля 2014 года.
«Всего от таких действий экс-президента пострадали 887 гражданских лиц и 132 сотрудника правоохранительных органов», - отмечают в офисе генпрокурора Украины.
Также Виктора Януковича обвиняют в организации террористического акта в отношении демонстрантов, которые 18 февраля 2014 года провели уличное шествие от площади Независимости к зданию Верховной рады в поддержку голосования за возвращение к Конституции 2004 года.
Ранее, 2 августа, Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следствия о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в связи с событиями 2014 года на майдане Незалежности, сообщает РИА Новости. По данным следствия, Янукович нарушил закон, разрешив применить оружие и силой разгонять демонстрантов, что привело «к массовым жертвам».
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