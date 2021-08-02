В Киеве заочно расследуют дело в отношении Януковича

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следствия о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в связи с событиями 2014 года на майдане Незалежности, сообщает РИА Новости.

По данным следствия, Янукович нарушил закон, разрешив применить оружие и силой разгонять демонстрантов, что привело «к массовым жертвам».

В Генпрокуратуре Украины отмечают, что он «действовал в составе организованной группы совместно с бывшими председателем СБУ и министром внутренних дел».

Все они являются фигурантами уголовного производства «по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств», совершенных в центре Киева в феврале 2014 года.

В ведомстве утверждают, что Янукович скрывается от следствия на территории России. Решение суда позволит провести досудебное расследование в его отсутствие.



