В Киеве заочно расследуют дело в отношении Януковича
Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следствия о заочном расследовании в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича в связи с событиями 2014 года на майдане Незалежности, сообщает РИА Новости.
По данным следствия, Янукович нарушил закон, разрешив применить оружие и силой разгонять демонстрантов, что привело «к массовым жертвам».
В Генпрокуратуре Украины отмечают, что он «действовал в составе организованной группы совместно с бывшими председателем СБУ и министром внутренних дел».
Все они являются фигурантами уголовного производства «по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств», совершенных в центре Киева в феврале 2014 года.
В ведомстве утверждают, что Янукович скрывается от следствия на территории России. Решение суда позволит провести досудебное расследование в его отсутствие.
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