Суд Украины заочно арестовал Януковича по делу о резиденции «Межигорье»

Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно арестован на родине по делу о государственной резиденции «Межигорье». Постановление вынес Высший антикоррупционный суд республики.

Ранее эта же инстанция позволила организовать специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении «Межигорьем». Адвокаты заявили о незаконности вердикта и выразил уверенность, что он вынесен под давлением.

Собаке собачья смерть. Экс-советник главы Украины призвал РФ выдать Януковича

Резиденция «Межигорье» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области до 2007 года находилась в государственной собственности. Затем её передали в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона.

В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаАрестВиктор Янукович
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры