Суд Украины заочно арестовал Януковича по делу о резиденции «Межигорье»
Бывший президент Украины Виктор Янукович заочно арестован на родине по делу о государственной резиденции «Межигорье». Постановление вынес Высший антикоррупционный суд республики.
Ранее эта же инстанция позволила организовать специальное досудебное расследование в отношении Януковича и его сына Александра по делу о незаконном завладении «Межигорьем». Адвокаты заявили о незаконности вердикта и выразил уверенность, что он вынесен под давлением.
Резиденция «Межигорье» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области до 2007 года находилась в государственной собственности. Затем её передали в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона.
В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов.
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