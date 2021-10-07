Суд Украины заочно арестовал Януковича по делу о резиденции «Межигорье»

Резиденция «Межигорье» в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области до 2007 года находилась в государственной собственности. Затем её передали в собственность Януковичу, по версии следствия, с нарушением закона.

В 2018 году киевский суд передал «Межигорье» в управление агентству по возвращению активов.

