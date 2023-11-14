На Украине укрепят сотрудничество с НАТО
Командующий объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев провел встречу с представителями Объединенного командования вооруженных сил Североатлантического альянса в Брюнссуме и обсудил более глубокое взаимодействие Киева с НАТО, сообщает «РЕН ТВ».
Он прибыл на встречу, в том числе, для улучшения оперативной совместимости между Украиной и альянсом. Наев сообщил зарубежным коллегам об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании операций.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО следует задуматься над принятием в свой состав Львовской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru