Он прибыл на встречу, в том числе, для улучшения оперативной совместимости между Украиной и альянсом. Наев сообщил зарубежным коллегам об опыте ВСУ в вопросах безопасности при планировании операций.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО следует задуматься над принятием в свой состав Львовской области Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

