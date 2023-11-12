Медведев предложил НАТО ограничиться приемом Львовской области Украины

По словам Медведева, Западу стоит признать, что Одесса, Киев и Николаев не являются Украиной, а президент Владимир Зеленский - узурпатор.

Медведев отметил, что НАТО может принять в свой состав Львовскую область, если местное руководство будет на этом настаивать.

Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис призвал Украину «хотя бы на время» смириться с потерей территорий. Он предложил начать переговоры с Россией по принципу «земля в обмен на мир», сообщает «Радиоточка НСН».

