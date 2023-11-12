Медведев предложил НАТО ограничиться приемом Львовской области Украины
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что НАТО следует задуматься над принятием в свой состав Львовской области Украины. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
По словам Медведева, Западу стоит признать, что Одесса, Киев и Николаев не являются Украиной, а президент Владимир Зеленский - узурпатор.
Медведев отметил, что НАТО может принять в свой состав Львовскую область, если местное руководство будет на этом настаивать.
Бывший главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис призвал Украину «хотя бы на время» смириться с потерей территорий. Он предложил начать переговоры с Россией по принципу «земля в обмен на мир», сообщает «Радиоточка НСН».
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