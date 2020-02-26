Захарова обвинила Киев в желании уничтожить население Крыма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Киев в желании «вернуть» Крым без людей. Так она прокомментировала заявление секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова о том, что Киев не идёт на «военное возвращение» Крыма из-за боязни большого числа жертв.

«Если бы у нас сегодня была возможность забрать эти территории, мы бы, может, это и сделали. Мы понимаем, что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения», - сказал секретарь СНБО, передает RT.

Захарова на своей странице в Facebook. поблагодарила Данилова «за прямоту». По ее словам, «Крым - это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что «гражданское население» не хочет и будет сопротивляться, соответственно его будут уничтожать».