Как сообщил экс-министр экономики Виктор Суслов, Запад признает, что компания «Газпром» в полном объеме выполняет все действующие контракты по поставкам газа в Европу. При этом Брюссель нуждается в дополнительных объемах российского газа. По словам экономиста, в последнее время стоимость этого энергоносителя резко выросла.

«Газпром» хочет проводить эти дополнительные поставки через «Северный поток – 2», потому что он хочет окупаемости своих огромных инвестиций в этот газопровод», — отметил Суслов.

При этом Киев хочет, чтобы Москва осуществляла прокачку через ее территорию, поскольку страна ощущает острый дефицит газа и нехватку доходов от его транзита. В то же время Украина не желает вести переговоры с РФ о возврате к прямым закупкам топлива у «Газпрома», а берет газ у европейских спекулянтов по резко завышенным ценам.

Как сообщалось, Евросоюз и в частности Германия игнорируют требования Украины, сосредоточившись лишь на своих интересах. По словам эксперта, после выборов в Бундестаг в ФРГ «ничего не поменяется».

