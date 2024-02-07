На Украине связали возможную отставку Залужного со стагнацией ВСУ на фронте

По его словам, глава государства, как верховный главнокомандующий, несет ответственность за то «как у нас происходят события на линии фронта в целом, в экономике в целом, в социальных отношениях в стране, в политических отношениях в стране». Так политик прокомментировал возможную отставку главкома ВСУ Валерия Залужного.

Подоляк отметил, что «все остальное» — это вертикали, так или иначе подчиняющиеся президенту.

Ранее он заявил, что власти проводят проверку действий Вооруженных сил Украины за последние два года. По результатам аудита Киев может принять кадровые решения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

