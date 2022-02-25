На Украине создадут ставку верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего, которую возглавил он сам. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.

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Решение об образовании ставки было принято «для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами», пишет «Свободная пресса».

Координатором ставки верховного главнокомандующего станет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Также в ее состав войдут 18 человек, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников, сообщает Ura.ru.

В указе не уточняется, в каком городе будет оборудована ставка главнокомандующего; документ содержит поручение определить место базирования органа управления.

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ФОТО: president.gov.ua
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