На Украине создадут ставку верховного главнокомандующего
Президент Украины Владимир Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего, которую возглавил он сам. Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Решение об образовании ставки было принято «для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины, другими военными формированиями и правоохранительными органами», пишет «Свободная пресса».
Координатором ставки верховного главнокомандующего станет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Также в ее состав войдут 18 человек, в том числе премьер-министр Денис Шмыгаль, глава МИД Дмитрий Кулеба, министр обороны Алексей Резников, сообщает Ura.ru.
В указе не уточняется, в каком городе будет оборудована ставка главнокомандующего; документ содержит поручение определить место базирования органа управления.
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