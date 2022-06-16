На Украине сообщили, сколько страна теряет в Донбассе военнослужащих

Войска Украины ежедневно теряют на Донбассе до тысячи солдат убитыми и ранеными, а среднесуточные потери оцениваются в 200-500 человек, сообщает Axios со ссылкой на возглавлявшего делегацию Киева на мирных переговорах с Россией Давида Арахамию.

В офисе Зеленского рассказали о потере около 10 тысяч военных за время спецоперации

Такие цифры он огласил в ходе дискуссии по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла.

Ранее президент Украины заявил, что вооруженные силы страны понесли большие потери. Наиболее жесткие бои «идут в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее».

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ТЕГИ:ДонбассУкраина
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