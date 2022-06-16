На Украине сообщили, сколько страна теряет в Донбассе военнослужащих

Такие цифры он огласил в ходе дискуссии по украинской проблематике в Германском фонде Маршалла.

Ранее президент Украины заявил, что вооруженные силы страны понесли большие потери. Наиболее жесткие бои «идут в Северодонецке и во всех городах и общинах рядом, как и ранее».

