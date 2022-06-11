В офисе Зеленского рассказали о потере около 10 тысяч военных за время спецоперации

«У нас в начале конфликта погибало 100 человек в сутки в среднем», — цитирует советника украинское агентство ТСН.

Арестович в этом контексте раскритиковал западных союзников, которые, по его мнению, слишком медленно поставляют Киеву вооружение.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что ВСУ ежедневно теряют до 100 военнослужащих убитыми и до 500 - ранеными.

