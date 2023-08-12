На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом заявил глава украинского города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале 12 августа, в субботу.

В семи регионах Украины объявили воздушную тревогу

В регионе объявили воздушную тревогу.

«Кривой Рог. Взрывы», - написал Вилкул.

Он призвал горожан не снимать и не выкладывать видео в интернет.

Ранее украинское издание Klymenko.Time сообщило о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушную тревогу объявили после удара.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаРакетный Удар

Горячие новости

Все новости

партнеры