На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровской области
12 августа 202310:48
В днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом заявил глава украинского города Кривой Рог Александр Вилкул в Telegram-канале 12 августа, в субботу.
В регионе объявили воздушную тревогу.
«Кривой Рог. Взрывы», - написал Вилкул.
Он призвал горожан не снимать и не выкладывать видео в интернет.
Ранее украинское издание Klymenko.Time сообщило о взрыве в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушную тревогу объявили после удара.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru