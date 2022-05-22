На Украине сообщили о выходе из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов СНГ в войне
Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк заявила, что Украина вышла из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Соответствующий закон одобрила Верховная рада в воскресенье, написала украинский политик в своем Telegram-канале.
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«Парламент проголосовал за несколько важных ратификаций: проект закона о выходе из Соглашения об увековечивании памяти о мужестве и героизме стран - участниц СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», - сообщила Шуляк.
По ее словам, украинский парламент также принял закон о выходе страны из Соглашения об Общем аграрном рынке государств - участников Содружества Независимых Государств. Киев также вышел из Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной миграцией.
Военная операция РФ на территории Украины началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида».
Киев также вышел из Соглашения между кабмином Украины и правительством Российской Федерации об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов. Соответствующее решение украинское правительство приняло 29 апреля.
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