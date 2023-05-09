На Украине сообщили о сильном взрыве в Киеве

Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, пишет Ura.ru. Предупреждение действовало с 04:04 мск, отмечает Газета.ру.

«Очень сильный взрыв в Киеве!» — написал парламентарий в своем Telegram-канале.

О взрыве в украинской столице также сообщил Telegram-канал Klymenko Time. По данным СМИ, город подвергся ракетной атаке, обломки снарядов упали в Голосеевском и Шевченковском районах Киева.

