На Украине сообщили о сильном взрыве в Киеве
9 мая 202307:18
Взрыв прозвучал в Киеве. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.
Ранее в городе была объявлена воздушная тревога, пишет Ura.ru. Предупреждение действовало с 04:04 мск, отмечает Газета.ру.
«Очень сильный взрыв в Киеве!» — написал парламентарий в своем Telegram-канале.
О взрыве в украинской столице также сообщил Telegram-канал Klymenko Time. По данным СМИ, город подвергся ракетной атаке, обломки снарядов упали в Голосеевском и Шевченковском районах Киева.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru