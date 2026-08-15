В РФ выросли продажи пушистых аксессуаров
В России растет спрос на вещи с пушистой фактурой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитиков сервиса «Ozon Селект».
Речь в частности идет о пушистых подвесках и чехлах для техники. При этом, по данным источника, самый заметный рост показали меховые косметички, так как в первом полугодии их стали покупать в 8,5 раза чаще, чем годом ранее.
Отмечается, что продажи сумок из искусственного меха выросли в 1,5 раза, а клатчей — в 1,7 раза. Согласно подсчетам, продажи пушистых подвесок увеличились почти в четыре раза, а спрос на брелки вырос в три раза. Уточняется, что чехлы из искусственного меха для телефонов стали покупать в два раза чаще, а покупки чехлов для наушников выросли на треть.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в первой половине 2026 года товары для дома и мебель стали самыми популярными категориями товаров в российском онлайн-ретейле.
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