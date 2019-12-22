На Украине сообщили о подписании контрактов с Газпромом на поставки газа

22 декабря 201913:45

Пять украинских компаний подписали контракты с Газпромом о поставках газа. Договоренности начнут исполнять с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на данные источников на нефтегазовом рынке.

Какие именно компании подписали договоры с Газпромом, не уточняется, как и объемы поставок российского топлива на Украину.

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Напомним, что Украина прекратила официальные закупки российского газа с ноября 2015 года. Топливо, которое она закачивала в хранилища, Киев приобретал по реверсу в Европе.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал проигравшую сторону при подписании контракта на транзит российского газа по территории Украины в Европу.

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ФОТО: РИА Новости
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