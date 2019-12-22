На Украине сообщили о подписании контрактов с Газпромом на поставки газа

Пять украинских компаний подписали контракты с Газпромом о поставках газа. Договоренности начнут исполнять с 1 января 2020 года. Об этом сообщает Liga.net, ссылаясь на данные источников на нефтегазовом рынке.

Какие именно компании подписали договоры с Газпромом, не уточняется, как и объемы поставок российского топлива на Украину.