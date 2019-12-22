Премьер-министр Украины отметил плюсы нового газового контракта с Россией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил положительные последствия для украинцев в связи с заключением соглашения с Москвой на пятилетний транзит российского газа. Политик написал о них в своем Facebook.

Гончарук заявил, что подписание документа позволит не поднимать цену на газ, пишет Газета.ru.