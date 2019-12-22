Премьер-министр Украины отметил плюсы нового газового контракта с Россией

22 декабря 201911:44

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил положительные последствия для украинцев в связи с заключением соглашения с Москвой на пятилетний транзит российского газа. Политик написал о них в своем Facebook.

Гончарук заявил, что подписание документа позволит не поднимать цену на газ, пишет Газета.ru.

Новый транзитный контракт России и Украины оказался с подвохом

Также отмечается, что новое соглашение между Киевом и Москвой позволит снизить стоимость коммунальных услуг и отопления.

Гончарук подчеркнул, что газовый тариф будет рассчитан по европейским стандартам.

Ранее украинский политолог и экономист Александр Дудчак в эфире НСН назвал проигравшую сторону при подписании контракта на транзит российского газа по территории Украины в Европу.

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ФОТО: facebook.com/PMHoncharuk
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