На Украине сообщили о массовых увольнениях женщин-фармацевтов
Женщины-фармацевты на Украине массово увольняются и уезжают из страны. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на главу ассоциации «ФармРада» Елену Прудникову.
Ранее в Киеве обязали женщин-медиков и фармацевтов встать на воинский учет с 1 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным властей, выезд из государства будет ограничен только для мобилизованных украинок.
Как отметила Прудникова, за последние две недели спешно уволились тысячи специалисток.
«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый», — заявила глава «ФармРады».
По словам Прудниковой, женщины-фармацевты начали увольняться с начала сентября, некоторые уже покинули страну, многие «буквально сидят на чемоданах». Особенно массово выезжают специалистки из Западной Украины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru