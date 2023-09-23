На Украине сообщили о массовых увольнениях женщин-фармацевтов

Ранее в Киеве обязали женщин-медиков и фармацевтов встать на воинский учет с 1 октября, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным властей, выезд из государства будет ограничен только для мобилизованных украинок.

Как отметила Прудникова, за последние две недели спешно уволились тысячи специалисток.

«Владельцы аптек в панике: люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый», — заявила глава «ФармРады».

По словам Прудниковой, женщины-фармацевты начали увольняться с начала сентября, некоторые уже покинули страну, многие «буквально сидят на чемоданах». Особенно массово выезжают специалистки из Западной Украины.

