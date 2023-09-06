На Украине женщин-медиков обяжут встать на воинский учет

Депутат Верховной рады Федор Вениславский подтвердил, что женщины с медицинской специальностью и фармацевты будут обязаны встать на воинский учет. Об этом пишет РИА Новости.

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Мера начнет действовать с 1 октября. Для женщин других профессий постановка на воинский учет будет добровольной, уточнил парламентарий.

Он заверил, что перечень специальностей для обязательной постановки на воинский учет пополнять не будут. Вениславский сослался на опыт западных стран, где имеющие медицинскую специальность женщины являются военнообязанными.

Издание Ukrainian Military Pages ранее сообщило, что в Вооруженные силы страны начнут призывать ограниченно годных мужчин, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ВСУМедикиЖенщиныУкраина

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