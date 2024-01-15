На Украине сократят количество вузов из-за нехватки абитуриентов
Замминистра образования и науки Украины Михаил Винницкий анонсировал сокращение количество высших учебных заведений в связи с резким падением числа абитуриентов, пишет издание «Слово и дело».
Чиновник указал на постоянное сокращение числа выпускников школ. Одной из причин он назвал высокий уровень миграции из страны.
Винницкий отметил, что в 2008 году в стране работало порядка 350 вузов со средним числом студентов в 6,7 тысячи. В 2021 году высших учебных заведений осталось 300, а в среднем учатся в них 3,4 тысячи студентов.
По мнению заместителя главы ведомства, сокращение количества вузов сделает образовательный процесс качественнее.
Как пишет газета The Wall Street Journal, украинские демографы полагают, что рождаемость в стране может упасть до самого низкого уровня в мире, передает «Радиоточка НСН».
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