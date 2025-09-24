В центре Петербурга арестовали пятерых иностранцев после стычки

Полиция задержала пятерых граждан Узбекистана после драки во дворе дома на Греческом проспекте в Санкт-Петербурге, сообщили в региональном управлении МВД.

Инцидент произошел в ночь на субботу. В полицию обратился 23-летний житель города, также гражданин Узбекистана, заявивший, что его и друга избили неизвестные после конфликта в магазине.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Все пятеро задержанных арестованы по решению суда.

В полиции уточнили, что причиной конфликта стала продавщица магазина, соотечественница задержанных. Ее привлекли к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
