СМИ: НАТО располагает механизмом тайных кибератак против России

Начальник штаба центра передового опыта НАТО в сфере кибербезопасности в Эстонии подполковник Кристоф Кюн заявил, что у альянса есть механизм для скрытого проведения «превентивных» кибератак против России. Его слова приводит The Times.

По словам военного, если НАТО принимает решение о проведении операции, отдельная страна-участник может самостоятельно реализовать ее.