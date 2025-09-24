СМИ: НАТО располагает механизмом тайных кибератак против России
Начальник штаба центра передового опыта НАТО в сфере кибербезопасности в Эстонии подполковник Кристоф Кюн заявил, что у альянса есть механизм для скрытого проведения «превентивных» кибератак против России. Его слова приводит The Times.
По словам военного, если НАТО принимает решение о проведении операции, отдельная страна-участник может самостоятельно реализовать ее.
При этом она может не раскрывать другим деталей этой операции, отмечает издание.
Издание отмечает, что подобные действия могут рассматриваться в качестве альтернативы военным ударам по российским самолетам, которые западные страны обвиняют в нарушении воздушного пространства альянса, передает «Радиоточка НСН».
