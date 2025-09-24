В ГД внесли проект об ужесточении наказания за дезертирство экс-заключенных
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для бывших заключенных, проходящих военную службу. Документ опубликован в электронной базе парламента.
Согласно инициативе, в статью 338 УК («Дезертирство») предлагается внести изменения, усиливающие ответственность для этой категории военнослужащих, отмечает RT.
В случае дезертирства экс-заключенным может грозить наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.
Помимо этого, проект предполагает до 12 лет лишения свободы за уклонение от службы путем симуляции болезни и до восьми лет — за самовольное оставление части, передает «Радиоточка НСН».
