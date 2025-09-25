Китай начал борьбу с пессимизмом и бездельем

Власти удаляют видеоролики, которые призывают молодых людей лежать на диване. Администрация по вопросам киберпространства Китая заявила о начале «специальной операции» по борьбе со «злонамеренным провоцированием негативных эмоций». На протяжении двух месяцев специалисты будут искать в соцсетях видеоролики, посты и комментарии, которые «сеют панику и беспокойство», а также продвигают «нигилистическое мировоззрение». Запретные меры распространяются и на контент, который «сеет страх и тревогу» и «разжигает в интернете насилие и тревожность». Чиновники призывают граждан сообщать о таких публикациях.

В последние годы в Китае наблюдается рост безработицы среди молодёжи. В этом августе он достиг двухлетнего максимума: около 19% людей в возрасте от 16 до 24 лет, за исключением студентов, нигде не работают. На фоне экономического кризиса в 2021 году в стране зародилось движение — Tang Ping, что в переводе означает «лежать плашмя». Молодые люди стали призывать других меньше работать и не гнаться за общепринятым успехом, ставя в приоритет своё спокойствие.

Профессор Национального университета Сингапура Джа Ян Чонг считает, что репрессивные меры властей вряд ли повлияют на общественные настроения. По его словам, китайская молодёжь будет находить другие способы самовыражения и протеста. Например, многие китайские зумеры называют себя крысами: они целые дни проводят в постели, сидят в телефоне и заказывают еду на дом, чтобы не ходить в магазин.

Ранее в Госдуме отреагировали на идею запретить в стране пропаганду безделья, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

