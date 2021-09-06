На Украине снесли памятник дружбе Киева и Москвы

Власти Киева демонтировали памятный знак, который был установлен в знак дружбы украинской столицы и Москвы. Об этом рассказала депутат Киевской Рады Алина Михайлова.

«Никакой дружбы. Все, забудьте. И даже не мечтайте о ней», — написала она в Facebook.