На Украине снесли памятник дружбе Киева и Москвы
Власти Киева демонтировали памятный знак, который был установлен в знак дружбы украинской столицы и Москвы. Об этом рассказала депутат Киевской Рады Алина Михайлова.
«Никакой дружбы. Все, забудьте. И даже не мечтайте о ней», — написала она в Facebook.
Парламентарий сообщила, что в перспективе памятник поместят в «музей тоталитаризма».
Монумент из гранита был установлен в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовского, передает RT. Националисты неоднократно пытались его разрушить, он также был исписан краской.
В конце июля во Львове были демонтированы фигуры советского воина и Родины-матери Монумента славы Советской армии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru