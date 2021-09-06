На Украине снесли памятник дружбе Киева и Москвы

Власти Киева демонтировали памятный знак, который был установлен в знак дружбы украинской столицы и Москвы. Об этом рассказала депутат Киевской Рады Алина Михайлова.

«Никакой дружбы. Все, забудьте. И даже не мечтайте о ней», — написала она в Facebook.

В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Парламентарий сообщила, что в перспективе памятник поместят в «музей тоталитаризма».

Монумент из гранита был установлен в августе 2001 года в сквере по улице Маршала Якубовского, передает RT. Националисты неоднократно пытались его разрушить, он также был исписан краской.

В конце июля во Львове были демонтированы фигуры советского воина и Родины-матери Монумента славы Советской армии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: facebook.com/MAlina.Mykhailova
ТЕГИ:ПамятникКиев
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры