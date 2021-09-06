В МИД Украины заявили о готовности Зеленского к встрече с Путиным

Украина готова к встрече президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «Интер».

«Мы не прячемся <...>, но у нас создается впечатление, что именно российская сторона постоянно находит отговорки, чтобы этой встречи избежать», — считает глава МИД.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва подтверждает желание нормализовать отношения с Киевом, напоминают Известия. По словам представителя Кремля, необходимо исправить печальное состояние российско-украинских отношений. При этом Киев не проявляет инициативы по проведению переговоров, отмечает телеканал «360».

