На Украине полностью демонтировали монумент славы Советской армии

Фигуры советского воина и Родины-матери Монумента славы Советской армии демонтировали во Львове. Об этом сообщает издание Zaxid.nеt.

Отмечается, что фигуры — последние элементы советского монумента на улице Стрийской. Демонтированные фрагменты направили в музей «Территория террора».

Монумент боевой славы советских Вооруженных сил открыли во Львове в 1970 году. Решение о демонтаже мемориала, состоящего из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов, отдельной фигуры воина и Родины-матери, было принято в 2018 году.

