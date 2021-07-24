На Украине полностью демонтировали монумент славы Советской армии
Фигуры советского воина и Родины-матери Монумента славы Советской армии демонтировали во Львове. Об этом сообщает издание Zaxid.nеt.
Отмечается, что фигуры — последние элементы советского монумента на улице Стрийской. Демонтированные фрагменты направили в музей «Территория террора».
Монумент боевой славы советских Вооруженных сил открыли во Львове в 1970 году. Решение о демонтаже мемориала, состоящего из 30-метровой стелы, бетонных фигур воинов, отдельной фигуры воина и Родины-матери, было принято в 2018 году.
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