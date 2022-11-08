На Украине разъяснили позицию по переговорам с Россией

Украина не отказывалась от мирных переговоров с Россией, но будет готова к ним лишь в том случае, если Москва выведет войска, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка.

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«Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта. Сначала Россия выводит войска с территории Украины, потом всё остальное», — заявил он.

Подоляк отметил, что переговоры, скорее всего, состоятся только со следующим президентом России.

«Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — отметил глава офиса.

Кремль заинтересован в переговорах с Вашингтоном по Украине, но на Западе и в Киеве не спешат договариваться, заявил политолог Павел Салин в разговоре с НСН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссия
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