На Украине разъяснили позицию по переговорам с Россией

«Украина никогда не отказывалась от переговоров. Наша переговорная позиция известна и открыта. Сначала Россия выводит войска с территории Украины, потом всё остальное», — заявил он.

Подоляк отметил, что переговоры, скорее всего, состоятся только со следующим президентом России.

«Готов ли Путин? Очевидно, нет. Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — отметил глава офиса.

Кремль заинтересован в переговорах с Вашингтоном по Украине, но на Западе и в Киеве не спешат договариваться, заявил политолог Павел Салин в разговоре с НСН.

