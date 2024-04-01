На Украине расследуют дело из-за избиения уклонистов на границе

Неподалеку от румынской границы полицейские задержали автобус 34 мужчинами призывного возраста, которые хотели бежать в Румынию. Правоохранители заставили их лечь на землю, после чего избили.

Парламентарий отметил, что силовикам грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались, что набранные по мобилизации солдаты слишком стары и не хотят сражаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

