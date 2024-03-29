Минобороны Украины: Открытие второго центра рекрутинга связан с «высоким спросом»

Российские системы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника над Белгородской областью

В Берлине несколько тысяч человек приняли участие в демонстрации за мирные переговоры по Украине

Дежурная пара МиГ-29 сербской армии была поднята в воздух из-за НЛО

Кинотеатры в РФ надеются на восстановление трафика

В эти дни можно разглядеть на звездном небе комету Помса-Брукса