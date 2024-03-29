Минобороны Украины: Открытие второго центра рекрутинга связан с «высоким спросом»
Второй за две недели центр рекрутинга в ряды Вооруженных сил Украины открылся в Днепропетровске, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Министерство обороны страны.
Там заявили, что это объясняется «высоким спросом со стороны населения». В феврале первый центр появился во Львове. Авторы пилотного проекта считали, что это станет эффективным набором военнослужащих в ряды украинской армии.
При этом военное ведомство не обнародовало данные о том, сколько именно рекрутов воспользовались новой возможностью попасть в ряды ВСУ.
Ранее стало известно, что Минобороны Украины отказалось от мобилизации граждан с 18 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru