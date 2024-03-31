NYT: офицеры ВСУ пожаловались на возраст и отсутствие мотивации у солдат

«Призывники, набираемые официальной системой, зачастую слишком стары, имеют слабое здоровье и не имеют мотивации сражаться», - приводит издание мнение офицеров ВСУ.

Один из собеседников газеты заявил, что из 200 призывников сражаться хотели не более 25. В связи с этим многие подразделения предпочитают самостоятельно набирать личный состав, сообщили журналисты.

Ранее Минобороны Украины заявило, что прошедший первое чтение в Верховной раде законопроект о мобилизации не подразумевает призыв с 18 лет, передает «Радиоточка НСН».

