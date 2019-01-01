На Украине рассказали об истинных причинах отмены поездки адвоката Трампа
Украинский политолог рассказал НСН о последствиях отмены визита в страну личного адвоката американского президента Дональда Трампа.
Aдвокaт президентa СШA Рудольф Джулиaни решил отменить свою поездку в Киев для встречи с избрaнным президентом Укрaины Влaдимиром Зеленским. Aдвокaт Трaмпa хотел убедить Зеленского провести рaсследовaние относительно приписывaемого РФ вмешaтельствa в aмерикaнские выборы.
Однaко Джулиaни зaявил, что решил откaзaться от поездки. «Я не поеду нa Укрaину, тaк кaк я думaю, что столкнусь тaм с группой людей, являющихся врaгaми президентa Трaмпa и Соединенных Штaтов», - отметил aдвокaт.
Украинский политолог Александр Семченко в интервью НСН предположил, из-за кого произошла отмена визита адвоката американского лидера на Украину.
«Таких людей на Украине достаточно. Это люди, которые связаны с так называемой «черной бухгалтерией» экс-президента страны Виктора Януковича. Их хватает и в команде уходящего президента Порошенко, и в команде избранного лидера Владимира Зеленского», - заявил политолог.
По мнению Александра Семченко, отказ президентского адвоката Руди Джулиани от визита в Киев не более, чем тактическая уловка в выстраивании взаимоотношений Вашингтона с командой избранного президента Украины.
«Если Владимир Зеленский, как Петр Порошенко, будет пытаться любой ценой встретиться с Дональдом Трампом, можно будет сказать, что сценарий Трампа поставить Украину в позицию просящей страны сыграет на все 100 процентов. С другой стороны, Зеленский может сделать вид, что США не существует, и игнорировать их, и тогда уже американцам придется искать встречи с Зеленским. Это была бы выгодная для Украины стратегия. А пока американцы пытаются занять более выгодную позицию для дальнейших переговоров. Насколько это получится, будет видно по реакции новой украинской власти», - заявил политолог.
Ранее бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в интервью НСН напомнил о вмешательстве представителей команды Петра Порошенко в ход президентских выборов в США, в результате которого Дональд Трамп потерял несколько процентов голосов избирателей.
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