На Украине назвали заинтересантов расследования деятельности Порошенко

Зaместитель глaвного редaкторa издaния «СТРAНA.ua» Светлaнa Крюковa в эфире телекaнaлa NewsOne сообщилa, что нa Укрaине создaнa группa специaлистов для привлечения к ответственности бывшего президентa стрaны Петрa Порошенко. Журнaлист добaвилa, что существует много людей, которые пострaдaли от действий Порошенко, и именно они инициируют расследование.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с НСН отметил, что пока он не получил предложения о сотрудничестве от группы специaлистов, созданной на Украине для привлечения Петра Порошенко к суду. Политик заявил, что лично готов предъявить обвинения в коррупционной деятельности уходящему президенту Украины.

«Ко мне как к публичному оппоненту Петра Порошенко, которого он преследовал по политическим мотивам, пока никто не обращался. Ко мне нет ни одной реальной претензии, связанной с коррупцией или хищениями бюджета. Меня называют автором так называемых «драконовских законов», аналоги которых действовали в России и Европе, большинство из которых в течение пяти лет и были приняты пропорошенковскими депутатами. Но если есть реальная группа по расследованию деятельности Порошенко, думаю, ко мне еще обратятся. Сам я, например, расследование вести не могу, но могу сообщить о преступных деяниях Порошенко. При этом необходимо применять только конституционные методы расследования. Буду настаивать на привлечении к ответственности Порошенко. Не с точки зрения мести, а возмездия. Если тот, кто нарушает закон, говорит о достоинстве, революции, новых завоеваниях, но совершает беспредел и остается безнаказанным, следующий будет действовать точно так же. Такие действия буду предпринимать даже не в своих личных интересах, а в интересах общества. Простой ты гражданин, президент, если нарушил закон – отвечай», - заявил экс-парламентарий.