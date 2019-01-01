На Украине назвали заинтересантов расследования деятельности Порошенко
Экс-депутат Верховной Рады в интервью НСН назвал имена политиков и бизнесменов на Украине и за рубежом, заинтересованных в расследовании «дела Порошенко».
Зaместитель глaвного редaкторa издaния «СТРAНA.ua» Светлaнa Крюковa в эфире телекaнaлa NewsOne сообщилa, что нa Укрaине создaнa группa специaлистов для привлечения к ответственности бывшего президентa стрaны Петрa Порошенко. Журнaлист добaвилa, что существует много людей, которые пострaдaли от действий Порошенко, и именно они инициируют расследование.
Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник в беседе с НСН отметил, что пока он не получил предложения о сотрудничестве от группы специaлистов, созданной на Украине для привлечения Петра Порошенко к суду. Политик заявил, что лично готов предъявить обвинения в коррупционной деятельности уходящему президенту Украины.
«Ко мне как к публичному оппоненту Петра Порошенко, которого он преследовал по политическим мотивам, пока никто не обращался. Ко мне нет ни одной реальной претензии, связанной с коррупцией или хищениями бюджета. Меня называют автором так называемых «драконовских законов», аналоги которых действовали в России и Европе, большинство из которых в течение пяти лет и были приняты пропорошенковскими депутатами. Но если есть реальная группа по расследованию деятельности Порошенко, думаю, ко мне еще обратятся. Сам я, например, расследование вести не могу, но могу сообщить о преступных деяниях Порошенко. При этом необходимо применять только конституционные методы расследования. Буду настаивать на привлечении к ответственности Порошенко. Не с точки зрения мести, а возмездия. Если тот, кто нарушает закон, говорит о достоинстве, революции, новых завоеваниях, но совершает беспредел и остается безнаказанным, следующий будет действовать точно так же. Такие действия буду предпринимать даже не в своих личных интересах, а в интересах общества. Простой ты гражданин, президент, если нарушил закон – отвечай», - заявил экс-парламентарий.
Владимир Олейник назвал и других соответчественников, кто заинтересован в том, чтобы была расследована и оценена по закону деятельность Петра Порошенко.
«За пять лет беспредела в управлении государством и отсутствии верховенства права Порошенко нажил много «кровников», которых он преследовал по политическим мотивом. В качестве примера назову бывшего главу фракции «Партии регионов» в Верховной раде Александра Ефремова. Он четыре года находится под стражей, идет суд. Ну, если он виновен, примите решение! Его не могут принять, потому что нет оснований. На мой взгляд, Ефремов является политическим узником. Назову еще заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, которого Порошенко обвинял в получении якобы незаконной оплаты лекций в 1000 гривен. Дело закрыто, но его не пускают на Украину.
Есть целая группа бизнесменов, у которых Порошенко отжимал бизнес по беспределу. Просто вызывал и отбирал бизнес, угрожая преследованием. У того же Игоря Коломойского, у бывшего депутата Верховной рады, бизнесмена Александр Онищенко, который уехал из Украины в 2016 году», - отметил Олейник.
Украинский политик считает, что и президент США захочет от Порошенко сатисфакции за влияние на президентскую кампанию 2016 года в США.
«Есть еще мощная группа из республиканского лагеря США, которая тоже считает, что Порошенко – преступник, который вмешался в ход выборов в 2016 году и скомпрометировал экс-главу предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта, из-за чего тот потерял должность, а президент США Дональд Трамп - пять-семь процентов своего рейтинга. Трамп этого не забыл. Точно так же, как и те суммы, которые были переведены в Украины и разворованы. Порошенко придется дать отчет», - заявил собеседник НСН.
Ранее экс-депутат Верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров пояснил НСН, почему недостаточно посадить одного только Порошенко.
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